Roma, 28 mar. - "Basta bugie sul reddito di cittadinanza. L'Istat ha calcolato in 14.9 miliardi di euro la spesa annua, più 2 miliardi d'investimento il primo anno per riformare i Centri per l'Impiego". Lo dichiarano i capigruppo di Movimento 5 Stelle di Camera e Senato Giulia Grillo e Danilo Toninelli.