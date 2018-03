Commissione vuole pagamenti transfrontalieri low cost in tutta Ue -3

Roma, 28 mar. - La Commissione europea ha già adottato molte misure per rafforzare e tutelare i consumatori europei nel settore dei servizi finanziari: la direttiva sui conti di pagamento assicura a tutti i residenti nell'Ue l'accesso a un conto bancario di base; la direttiva sui servizi di pagamento comporta un significativo aumento della sicurezza dei pagamenti; il regolamento sui prodotti pensionistici individuali paneuropei proposto dalla Commissione offrirà una scelta più ampia per il risparmio a fini pensionistici.

Nel marzo 2017 la Commissione europea ha pubblicato un piano d'azione che definisce una strategia per rafforzare il mercato unico dell'Ue per i servizi finanziari destinati ai consumatori. La Commissione mantiene oggi il suo impegno sulle prime due azioni di questo piano d'azione, che riguardano la trasparenza e le commissioni delle operazioni transfrontaliere: i pagamenti transfrontalieri sono cruciali per l'integrazione dell'economia dell'Ue e svolgono un ruolo importante al fine di unire i cittadini e le imprese dell'Ue. Le restrizioni e gli eccessivi costi che caratterizzano i pagamenti transfrontalieri costituiscono un impedimento al completamento del mercato unico.

Per preparare tali modifiche del regolamento, la Commissione ha svolto una consultazione pubblica da luglio a ottobre 2017 per raccogliere i pareri dei portatori di interessi sul modo migliore per conseguire l'obiettivo di ridurre il costo dei pagamenti transfrontalieri nell'Ue. In risposta alla consultazione pubblica, gli utilizzatori dei servizi di pagamento (consumatori o imprese) hanno tutti evidenziato il costo elevato delle operazioni transfrontaliere e la mancanza di trasparenza circa le commissioni loro addebitate.

I prestatori di servizi di pagamento hanno molto insistito sulla differenza tra il trattamento dei pagamenti in euro che è interamente automatizzato (ossia senza intervento manuale) e quello dei pagamenti in altre valute, che è molto meno efficiente e, di conseguenza, più costoso.