Commissione vuole pagamenti transfrontalieri low cost in tutta Ue -2

Roma, 28 mar. - I consumatori e le imprese della zona euro beneficiano già di commissioni molto basse per i pagamenti transfrontalieri in euro grazie all'introduzione del regolamento sui pagamenti transfrontalieri nel 2001. In base alle norme vigenti, per i residenti o le imprese della zona euro non vi è differenza tra le operazioni in euro nel proprio paese e quelle con un altro Stato membro della zona euro.

La proposta odierna mira a estendere questo beneficio alle persone e alle imprese dei paesi non appartenenti alla zona euro che viaggiano o effettuano pagamenti all'estero, ponendo fine agli elevati costi delle operazioni transfrontaliere intra-Ue in euro. In particolare, si legge, la proposta stabilisce che le commissioni addebitate per i pagamenti transfrontalieri in euro siano uguali a quelle che sarebbero addebitate per pagamenti nazionali equivalenti nella valuta locale.

Ciò consentirà di ridurre le commissioni a pochi euro, se non centesimi di euro. Per esempio, un bonifico transfrontaliero in euro dalla Bulgaria costerà come un bonifico nazionale in lev bulgari. Si tratta di un cambiamento importante, poiché in alcuni Stati membri non appartenenti alla zona euro le commissioni per un semplice bonifico possono essere esorbitanti (fino a 24 euro per un bonifico di 10 euro).

Le pesanti commissioni di oggi rappresentano un intralcio per il mercato unico in quanto creano ostacoli alle attività transfrontaliere di famiglie (acquisti di beni o servizi in un'altra area valutaria) e imprese, in particolare Pmi. Ciò crea un divario significativo tra i residenti nella zona euro che beneficiano della moneta unica e i residenti in paesi che non fanno parte della zona euro, i quali possono effettuare operazioni a basso costo soltanto all'interno del proprio paese.

La proposta odierna apporterà anche trasparenza nei pagamenti che coinvolgono diverse valute dell'Unione. Attualmente, i consumatori in genere non sono informati o consapevoli del costo di un'operazione che comporta una conversione valutaria. La proposta imporrà quindi di fornire ai consumatori informazioni esaustive sul costo della conversione valutaria prima che effettuino il pagamento (ad esempio con carta all'estero, sia esso un prelievo di contanti presso uno sportello bancomat, un pagamento con carta tramite POS o un acquisto online).

Ciò significa, prosegue la commissione, che i consumatori potranno confrontare i costi delle diverse opzioni di conversione e operare una scelta corretta. Dati recenti indicano che i consumatori denunciano le pratiche di conversione dinamica della valuta - vale a dire pagare all'estero con la valuta del proprio Stato di origine - e chiedono che siano vietate, avendo constatato che, nella maggior parte dei casi esaminati, questi venivano penalizzati. La mancanza delle informazioni necessarie a operare la scelta migliore porta spesso i consumatori a essere ingiustamente indirizzati verso l'opzione di conversione valutaria più costosa. L'Autorità bancaria europea sarà incaricata di elaborare le norme tecniche di regolamentazione necessarie per l'attuazione di questa maggiore trasparenza.

Una delle priorità della Commissione Juncker è la creazione di un mercato unico più approfondito e più equo, che consenta a persone, servizi, beni e capitali di circolare liberamente in un'economia che ha un prodotto interno lordo annuo pari a 15.000 miliardi di euro. Il mercato unico è inoltre inteso a fornire ai consumatori l'accesso a prodotti migliori e a prezzi più bassi grazie ad una maggiore concorrenza.(Segue)