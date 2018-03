Commissione vuole pagamenti transfrontalieri low cost in tutta Ue

Roma, 28 mar. - La Commissione europea propone di rendere meno costosi a tutti i pagamenti transfrontalieri in euro nel territorio dell'intera Unione europea. In base alle norme vigenti, ricorda un comunicato, già oggi per i residenti o le imprese della zona euro non vi è differenza tra le operazioni in euro nel proprio paese e quelle con un altro Stato membro della zona euro. L'esecutivo comunitario propone di estendere questo beneficio a persone e imprese di paesi non appartenenti alla zona euro, consentendo così a tutti i consumatori e a tutte le imprese di cogliere appieno i vantaggi del mercato unico quando inviano denaro, prelevano contante o effettuano pagamenti all'estero.

Tutti i pagamenti transfrontalieri in euro al di fuori della zona euro, ma sempre all'interno dell'Unione, avranno gli stessi costi - pari a zero o molto bassi - dei pagamenti nazionali nella valuta locale. Inoltre, la Commissione propone di accrescere la trasparenza e la concorrenza nel settore dei servizi di conversione valutaria per i consumatori che acquistano beni o servizi in una valuta diversa dalla propria.

"Con la proposta odierna assicuriamo ai cittadini e alle imprese di paesi non appartenenti alla zona euro le stesse condizioni di cui godono i residenti nella zona euro per i pagamenti transfrontalieri in euro - ha commentato il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis -. Tutti i cittadini europei potranno trasferire denaro a livello transfrontaliero in euro allo stesso costo di un'operazione nazionale".

"La proposta di oggi impone anche la piena trasparenza della conversione valutaria quando i consumatori pagano tramite carta in un paese che non ha la stessa valuta in uso nel loro paese", ha aggiunto.(Segue)