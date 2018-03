Prima Capigruppo Camera, Fico: partiamo con piede giusto

Roma, 28 mar. - La prima riunione della Conferenza dei Capigruppo della Camera si è aperta con l'augurio del neo presidente Roberto Fico a tutti i componenti di "partire con il piede giusto" e con la "massima collaborazione e lealtà reciproca". Questo auspicio, è stato riferito al termine della riunione, "è stato accolto e ricambiato da tutti i capigruppo".

Per quanto riguarda il calendario, è stato spiegato, non sono emerse novità in quanto è già stato tutto calendarizzato a partire dalla seduta di domani in vista della quale come regolamento sono invitati i gruppi parlamentari a raggiungere fra di loro le massime intese possibili. Il presidente, viene riferito, "ha sollecitato i capigruppo a procedere in questa direzione. Se si dovessere rendere necessaria una seconda seduta per eventuali integrazioni dell'Ufficio di presidenza con gruppi che non siano usciti rappresentati dalla votazione di domani questa seconda eventuale seduta integrativa è per ora prevista martedì 3 alle 15".

Sono stati poi affrontati tutti gli adempimenti di avvio Legislatura.

(Segue)