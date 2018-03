Mitigare rischio cyber e sicurezza pagamenti tra priorità Banche

Roma, 28 mar. - Gestione e mitigazione del rischio cyber, iniziative di Data Governance e Data Quality, potenziamento dei servizi di internet e mobile banking, integrazione tra i canali e digitalizzazione di processi e documenti. Queste le priorità nei programmi d`investimento in tecnologia delle banche italiane che continuano a puntare sull`innovazione e sull`Ict (Information and Communication Technology). Infatti, l`attenzione delle banche per l`innovazione trova conferma anche nelle previsioni di spesa formulate dagli istituti di credito. Per circa il 90% delle realtà analizzate il budget Ict per il 2018 risulta essere in aumento o stabile rispetto a quello del 2017. A scattare la fotografia delle priorità delle banche italiane sul fronte della spesa in tecnologia è la quattordicesima edizione del rapporto sulle tendenze del mercato Ict per il settore bancario messo a punto da Abi Lab, il centro di ricerca e innovazione per la Banca promosso dall'Abi.

Lo studio, condotto su un campione che rappresenta circa il 70% del settore bancario in termini di dipendenti, a cui si aggiungono tre tra i principali outsourcer interbancari che gestiscono i sistemi informativi di più di duecento banche, per oltre cinquemila sportelli complessivi, è stato presentato oggi al Forum Abi Lab 2018. Secondo l`indagine di Abi Lab ai primi posti delle priorità d`investimento Ict del settore troviamo le iniziative che riguardano soprattutto l`evoluzione dei canali, anche in ottica digitale, e il rafforzamento delle componenti di sicurezza. A questi aspetti si affianca una forte attenzione alla data governance, non solo per la costante pressione normativa su questi aspetti, basti pensare all`impatto del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr, General Data Protection Regulation- Regolamento Ue 2016/679), ma anche in ragione della centralità degli assetti informativi nei percorsi di trasformazione della banca.

Si mantiene inoltre considerevole l`impegno nei percorsi di modernizzazione dei core banking e di adeguamento delle infrastrutture, anche tenuto conto delle attività di integrazione e consolidamento che sono state avviate di recente e che in molte realtà sono ancora in corso. Anche sul versante della ricerca e dello sviluppo, i progetti considerati prioritari dalle banche riguardano l`automazione dei processi, il potenziamento dell`intelligenza artificiale e delle piattaforme Api (Application Programming Interface) (50%). Seguono le nuove forme di assistenza e interazione con il cliente, le iniziative di mobile banking, con attenzione alla sicurezza dei pagamenti, e blockchain (47%).

Infine, resta alta l`attenzione anche sulle iniziative di dematerializzazione, di Robotic Process Automation e di Big e Open Data (40%), l`automazione dei processi, la modernizzazione delle infrastrutture tecnologiche, anche in ottica di Cloud Computing, l`identificazione da remoto del cliente e il potenziamento dei servizi di internet banking (37%). Secondo la Ricerca di Abi Lab resta anche alta l`attenzione del settore anche sui temi che potranno assumere maggiore importanza nel prossimo futuro. All'orizzonte del 2020, per il 63% delle banche rispondenti la sicurezza dei pagamenti assumerà un`alta rilevanza strategica. Allo stesso modo si riscontra una forte attenzione alle iniziative legate al mobile banking e al potenziamento della sicurezza dei canali remoti (57%).

(Fonte: Cyber Affairs)