Australia, tutti gli idiomi indigeni hanno origine comune -2

Sydney, 28 mar. - Il capo ricercatore della Western Sydney University, Robert Mailhammer, ha affermato che i risultati hanno confermato in più occasioni che le somiglianze tra le diverse lingue non derivavano da contatto ma da discendenza. "Abbiamo scoperto che i suoni delle parole confrontate mostrano ricorrenti differenze ed analogie sistematiche nelle diverse lingue e sono distribuite in modo geograficamente discontinuo", ha affermato Mailhammer. "Questo rende molto improbabile che siano il risultato di un contatto casuale o linguistico".

Oggi circa 120 delle 250 lingue originali sono ancora parlate in Australia, ma sono ormai a rischio estinzione con il passare delle generazioni. (fonte afp)