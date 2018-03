Air India verso Israele in sorvolo su Riad "concorrenza sleale"

Roma, 28 mar. - La compagnia aerea israeliana El Al ha annunciato oggi di essersi rivolta alla Corte Suprema dello Stato ebraico per chiedere di annullare l'autorizzazione di voli diretti della compagna di bandiera indiana Air India tra Nuova Delhi e Tel Aviv sorvolando lo spazio aereo saudita, ritenendosi vittima di una concorrenza sleale.

Giovedì scorso, Air India ha inaugurato la rotta sui cieli del regno che riduce di oltre due ore il tempo di volo. Fino a giovedì, l'Arabia Saudita vietava i voli sul suo territorio per gli aerei diretti verso Israele, Paese con cui Riad non ha relazioni diplomatiche. Ad oggi, le autorità del regno non hanno concesso il sorvolo del proprio spazio aereo da parte di una compagnia israeliana. Di conseguenza, El Al si ritiene vittima di una concorrenza sleale.(Segue)