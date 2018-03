Francia, Grande moschea di Roma condanna omicidio Knoll: "Ignobile" -2

Roma, 28 mar. - "Tali manifestazioni di violenza devono essere prese seriamente in considerazione anche perché esprimono segnali inquietanti e precursori di quello che sarà la società di domani", si legge ancora nel comunicato.

"Come tutte le persone di questa età, Mirelille Knoll avrebbe dovuto essere oggetto di attenzioni, premure e affetto, in particolar modo da parte dei vicini di casa. Questo tipo di crimine ci interpella tutti per manifestare la nostra solidarietà ai familiari della vittima e condannare con fermezza questo atto ignobile e non giustificato. E infine ognuno di noi è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità nell`impegnarsi con i giovani per far risaltare nei loro cuori i valori della convivenza, della pace e prima di tutto della sacralità della vita. Per ultimo basta con la banalizzazione della cultura dell`odio", ha concluso il segretario generale.