Francia, Grande moschea di Roma condanna omicidio Knoll: "Ignobile"

Roma, 28 mar. - Il Centro islamico culturale d`Italia, noto come la Grande moschea di Roma, ha condannato con forza l`omicidio di Mireille Knoll, l'85enne uccisa venerdì scorso a Parigi "in quanto ebrea", definendolo "ignobile" in una nota diffusa alla stampa a firma del suo segretario generale, Abdellah Redouane.

"Abbiamo appreso con costernazione e dolore la notizia dell`ennesimo crimine di odio brutalmente perpetrato contro un`ottantacinquenne, sopravvissuta alla deportazione e alla Shoah, ma raggiunta vigliaccamente dalla barbarie del terrorismo frutto di una parte della gioventù sottomessa all`influenza dei cattivi maestri in una società che rischia di andare alla deriva e allo sbando", si legge nella nota. (Segue)