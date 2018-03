Confindustria Padova: 5 per mille per la ricerca pediatrica -2

Padova, 28 mar. - "Il concetto di bene comune è parte dei valori dell'impresa padovana - dichiara il presidente di Confindustria Padova, Massimo Finco -. Lo dimostrano la storia della Fondazione Salus Pueri, una realtà di cui andare orgogliosi, e tante altre storie di responsabilità sociale. Oggi facciamo un altro passo insieme perché crediamo negli obiettivi della Fondazione e nel suo modello di sostegno all'accoglienza, alla cura e alla ricerca pediatrica indispensabili per dare un futuro a tanti bambini e valorizzare le competenze e i `cervelli' formati nelle nostre Università. Quando le ragioni sono valide, la generosità e la fantasia degli imprenditori non hanno limiti. Per questo, pur confermando il sostegno anche ad altre realtà sociali, mi sento di proporre di devolvere quest'anno il 5 per mille per i progetti della Fondazione o di contribuire in altre forme. Sarà la nostra Telethon, per consolidare a Padova un centro internazionale per la cura del bambino e la ricerca pediatrica, che possa dare una speranza di guarigione e motivare il lavoro di centinaia di medici e infermieri, ricercatori, volontari, genitori".