Confindustria Padova: 5 per mille per la ricerca pediatrica

Padova, 28 mar. - Il 5 per mille della dichiarazione dei redditi 2018 per la realizzazione dei nuovi progetti della Fondazione Salus Pueri della Pediatria di Padova, come La Stanza dei Sogni, il supporto all'attività di Terapia Intensiva Neonatale e del Nido, la "robot therapy" per i piccoli pazienti e il miglioramento del Pronto Soccorso Pediatrico, in attesa del nuovo edificio che sarà un centro d'avanguardia in Europa per la cura, la formazione e la ricerca in ambito pediatrico. È uno degli obiettivi del Protocollo di intesa firmato nei giorni scorsi tra Confindustria Padova e Fondazione Salus Pueri, il primo sottoscritto da un'associazione di categoria. Il protocollo sancisce l'impegno di Confindustria Padova al fianco della Fondazione della Pediatria per le famiglie e i bambini dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

Confindustria si impegna a sensibilizzare gli imprenditori associati sui progetti della Fondazione al fine di sostenere la raccolta fondi per le attività di accoglienza e cura e per la sostenibilità della ricerca pediatrica. Attraverso i propri canali istituzionali e social, dal web a facebook, house organ ed eventi, l'associazione avvierà un'intensa campagna di comunicazione agli associati sulle iniziative della Fondazione, legando nel 2018 il brand Confindustria Padova a quello di Salus Pueri.

