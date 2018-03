Il treno di Kim Jong Il, una tradizione dinastica -2

Roma, 28 mar. - Solitamente, per i trasporti del leader, in passato venivano mobilitati due treni uguali per confondere eventuali attacchi, ma in questo caso non sembra esservi stata presa anche questa precauzione.

In Corea del Nord risultano esserci una ventina di stazioni dedicate esclusivamente alla movimentazione di questi treni. Secondo quanto riferirono una decina d`anni fa i servizi sudcoreani, sarebbero 90 i vagoni a disposizione esclusiva della leadership. Ai tempi di Kim Jong Il si raccontava che il convoglio venisse caricato con ogni ben di Dio, compreso champagne e aragoste vive.

Il convoglio, dotato di sale dovrebbe essere imbottito di guardie di sicurezza, anche perché un treno siffatto rischia di essere un facile bersaglio. Come alcuni analisti ritengono sia accaduto ad aprile 2004 a Ryongchon, al confine con la Cina, quando un treno carico di materiali combustibili provocando centinaia di morti, alcune fonti dicono migliaia. Allora si pensò che in realtà il drammatico incidente fosse un tentativo di assassinare il leader in viaggio sul suo treno.