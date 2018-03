Il treno di Kim Jong Il, una tradizione dinastica

Roma, 28 mar. - Chiunque conosca le dinamiche di potere all`interno della dinastia dei Kim, non ha avuto dubbi di sorta che all`interno di quel treno verde oliva che due giorni fa è stato visto arrivare a Pechino non poteva esserci altri che il leader supremo Kim Jong Un.

Il convoglio è simile a quelli che il precedente capo della Corea del Nord e padre dell`attuale numero uno, Kim Jong Il, usava per i suoi rari viaggi di stato, visto che odiava o aveva paura dell`aereo. E anche il fondatore della Nordcorea, nonno dell`attuale leader, utilizzava treni per i suoi movimenti.

Il convoglio usato nel primo, cruciale viaggio in Cina di Kim Jong Un era composto di una ventina di vagoni, dipinti verde oliva con i vetri oscurati. A quanto si sa da precedenti resoconti di diversi anni fa dell`intelligence sudcoreana, si tratta di vetture blindate. Questo rende il treno molto più pesante e non consente quindi di raggiungere velocità eccessive, non superiori ai 60 km all`ora.

