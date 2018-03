Macron invita i francesi a "soprassalto di vigilanza e civismo"

Roma, 28 mar. - In occasione dell'elogio funebre in omaggio al gendarme Arnaud Beltrame, il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un appello a "ogni cittadino" per un "soprassalto di vigilanza e civismo" di fronte a un "islamismo sotterraneo".

"Non sono soltanto le organizzazioni terroristiche, le armi di Daesh, gli imam dell'odio e di morte che noi combattiamo. Ciò che combattiamo è anche questo islamismo sotterraneo (...) che sul nostro territorio indottrina per prossimità e corrompe nel quotidiano", ha dichiarato il capo di stato, denunciando questo "nemico insidioso, che esige da parte di ogni cittadino un soprassalto di vigilanza e di civismo".

Arnaud Beltrame, il gendarme che si è offerto in ostaggio al posto di una donna durante l'attacco terroristico di venerdi scorso a Trèbes, incarna "lo spirito francese di resistenza" ha detto ancora Macron nel corso dell'omaggio nazionale reso questa mattina a Beltrame nel cortile degli Invalides. "Beltrame si aggiunge a un corteo di valorosi eroi", ha detto ancora il capo di stato aggiungendo che "la sua memoria continuerà a vivere". (fonte afp)