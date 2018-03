Marcucci (Pd): i partiti che hanno vinto devono avere l'incarico

Roma, 28 mar. - La prima riunione della capigruppo del Senato si è svolta in un clima positivo grazie alla presidente. Credo che Salvini e Di Maio si siano dati reciproche disponibilità in termini programmatici, ora si è aperta la corsa alla premiership e alle principali posizioni nel governo. Sta a loro dipanare questa vicenda, noi conosciamo bene quali sono le nostre volontà, quali sono le indicazioni della Direzione del partito. Lavoriamo con responsabilità all'interno delle istituzioni e in particolare delle aule parlamentari". Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, al termine della capigruppo.

Alla domanda se il Pd sia disponibile a rispondere ad un eventuale appello del presidente Mattarella, Marcucci ha risposto: "Io credo che le consultazioni debbano essere sempre fatte e che i partiti che hanno vinto le elezioni debbano avere l'incarico, poi valuteremo".