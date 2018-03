Trump: Kim vuole incontrarmi, incontro con Xi è andato molto bene

New York, 28 mar. - L'incontro tra il presidente cinese, Xi Jinping, e il leader nordcoreano, Kim Jong-un, "è andato molto bene". Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha ricevuto un messaggio da Xi. Inoltre, il presidente cinese ha detto a Trump che "Kim aspetta con impazienza" di incontrarlo. "Nel frattempo, e purtroppo, le massime sanzioni e pressioni devono essere mantenute a tutti i costi!" ha aggiunto Trump.

Poco prima, Trump aveva scritto: "Per anni e con molte amministrazioni, tutti hanno detto che la pace e la denuclearizzazione della penisola coreana non avevano nemmeno una piccola possibilità. Ora c'è una buona possibilità che Kim Jong-un farà ciò che è giusto per la sua gente e l'umanità. Aspetto con impazienza il nostro incontro!".