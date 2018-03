Mallegni (Fi): alleanze di governo senza di noi sono improbabili

Roma, 28 mar. - "Alleanze di governo senza Forza Italia? E' altamente improbabile". Lo ha detto il senatore Massimo Mallegni ospite di Agorà di Serena Bortone questa mattina. "Il centro destra il 4 marzo ha preso il 37% di voti, Forza Italia è stata determinante in questo risultato. Al Senato abbiamo il gruppo più numeroso. Sinceramente un Governo senza Forza Italia è oggettivamente improbabile".

"Il centrodestra ha un programma chiaro, la riduzione della pressione fiscale (flat tax), la sicurezza e la lotta all'immigrazione clandestina. I contenuti sono più importanti in questa fase. Dobbiamo dare risposte agli italiani. Se vengono rispettati i punti del programma che ha ottenuto più voti mi sembra normale votare un governo che li porti avanti".

Mallegni ha ricordato che "ci siamo tutti presi un impegno con i cittadini. I problemi non li abbiamo ancora risolti. Salvini ha ottenuto un voto in più di Forza Italia ed ha il mandato del centrodestra per tentare di formare il governo. In un paese normale la coalizione che ha preso il 37% dei voti governa".