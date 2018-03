Cyber security: parte opa di Thales su Gemalto

Roma, 28 mar. - Il gruppo transalpino Thales - player nei settori dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza - ha lanciato la sua offerta pubblica d'acquisto sulla compagnia franco-olandese Gemalto, leader nei sistemi di sicurezza digitale, nei pagamenti elettronici e nelle carte Sim. L'opa parte oggi e terminerà il prossimo 6 giugno.

In questo modo nascerà un 'colosso' francese della sicurezza cibernetica, potenzialmente tra i primi al mondo per grandezza secondo gli analisti. L'operazione valuta Gemalto 4,8 miliardi di euro al prezzo di 51 euro per azione. Gemalto, il cui marchio dovrebbe essere mantenuto, aveva detto no nei mesi scorsi a un'offerta da 4,3 miliardi da parte della sua concorrente Atos.

(Fonte: Cyber Affairs)