Roma, 28 mar. - "A me non risultano contatti tra M5S e Pd. Il dialogo è tra Salvini e Di Maio. Ma non si è interrotto, riprenderà dopo Pasqua. Continueranno a mediare, come hanno fatto sui presidenti delle Camere. Il Pd sta all'opposizione. Lo ha dichiarato a RadioRai1 Matteo Ricci, sindaco di Pesaro responsabile enti locali del Pd, ospite a "Gioco a Premier".