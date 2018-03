Cdp: nel 2017 utile netto capogruppo corre a 2,2 miliardi (+33%)

Milano, 28 mar. - Risultati economici 2017 in forte crescita per la Cassa Depositi e Prestiti: rispetto all'anno precedente e in assenza di componenti straordinarie l'utile netto di Cdp Spa è pari a 2,2 miliardi, in aumento del 33% (+147% rispetto al 2015).

Sulla dinamica dell`utile hanno inciso positivamente l'aumento del margine di interesse e il minor costo del rischio, sia sui crediti sia sugli investimenti in equity. Il margine d'interesse si è attestato a circa 3 miliardi (+25%), nonostante un contesto di tassi di mercato ancora sfavorevole. L'aumento del margine d`interesse è stato ottenuto sia grazie al miglioramento del rendimento delle attività fruttifere che perla riduzione del costo delle passività, a seguito di una gestione attiva dell'Alm e della tesoreria.

L'utile netto consolidato del gruppo Cdp nel 2017 ammonta a 4,5 miliardi (1,2 mld nel 2016), di cui di pertinenza della capogruppo 2,9 miliardi (0,22 mld nel 2016).

Rafforzata la solidità patrimoniale, con un patrimonio netto di Cdp Spa pari a 24,4 miliardi (+1,2 mld rispetto al 2016) e un patrimonio netto consolidato pari a 35,9 miliardi (+0,1 mld rispetto al 2016) di cui di pertinenza del gruppo 23,1 miliardi (+0,4 mld rispetto al 2016).