Go Internet, ricavi 2017 +4% e estende accordo con Open Fiber

Roma, 28 mar. - GO internet archivia il 2017 con una crescita dei ricavi e recentemente ha siglato l'estensione dell'accordo con Open Fiber, per la vendita dei servizi internet in banda "ultra larga" in modalità "FTTH" in altre 23 nuove città tra cui Modena, Parma, Cesena, Ravenna, Ferrara.

I conti approvati dal cda mostra un fatturato in crescita del 4% a 6,58 milioni di euro. "Il 2017 si è concluso con apprezzabili risultati - dichiara Giuseppe Colaiacovo, presidente di GO internet - che evidenziano la costante e continua crescita della società nel mercato di riferimento. Inoltre, la partnership industriale con Linkem, siglata con il duplice accordo di frequency sharing e con l'accordo di investimento, da un lato, consentirà alla società di migliorare i servizi di connessione offerti tramite i protocolli 4.5G Lte e 4G Lte, grazie alla disponibilità di maggiore spettro in zone ad elevato successo commerciale, dall'altro, permetterà alla Società di continuare con forte impulso il processo di crescita evolvendo verso il 5G".

Tornando ai conti dell'ultimo esercizio, la clientela è aumentata dell'11% rispetto al 2016; in tale contesto, caratterizzato da una persistente pressione sui prezzi e da una domanda per i servizi dati in rapida crescita, GO internet ha attuato una strategia - apprezzata dal mercato - focalizzata sull'attenzione al cliente e sul continuo investimento di risorse al fine di migliorare la qualità e le prestazioni del servizio.

L'EBITDA pari a 2,76 milioni contro 2,96 milioni del 2016 registra un decremento sia in termini assoluti (-7% rispetto allo scorso esercizio) sia in termini di incidenza sui ricavi (42% nel 2017 contro un 46% del 2016). Tale risultato risente di componenti non ricorrenti legati ai costi di start-up del lancio commerciale del servizio a banda ultra larga fino 1 Gbps in modalità Fiber to the Home (FTTH) nella città di Perugia.

Si registra inoltre come l'EBIT, che si attesta a -26mila euro (552mila nel 2016), risente sia dei costi non ricorrenti relativi al lancio commerciale del nuovo business FTTH nel comune di Perugia, sia dell'incremento in valore assoluto degli ammortamenti dovuto a nuovi investimenti per l'ampliamento dell'infrastruttura di rete 4G-LTE mediante l'istallazione di nuove stazioni radio base.

Il risultato netto è in perdita per 255mila euro contro l'utile di 136mila euro del precedente esercizio.