Cdp: nel 2017 risorse mobilitate da gruppo per 33,7 mld (+20%)

Milano, 28 mar. - Nel 2017 le risorse mobilitate dal Gruppo Cdp sono in aumento di circa il 20% rispetto al 2016 e pari a 33,7 miliardi, per un totale di investimenti attivati pari a 58 miliardi (con un multiplo di 1,7), prevalentemente tramite finanziamenti, investimenti e garanzie. L`ammontare è pienamente in linea con gli obiettivi di avanzamento previsti nel piano industriale 2016-2020.

Nel dettaglio, le risorse mobilitate sono state così destinate: 15,9 miliardi all'internazionalizzazione delle imprese italiane (+12% e 17,7 mld di investimenti attivati); 11,2 miliardi alle imprese(+29% e 26,2 mld di investimenti attivati); 6,3 miliardi agli enti pubblici e alle infrastrutture(+19%, di cui soltanto il segmento infrastrutture +89%; investimenti attivati pari a 13,9 mld); 0,3 miliardi al settore immobiliare(+43% e 0,3 mld di investimenti attivati).

Il contributo della sola Capogruppo Cdp SpA alle risorse mobilitate e gestite è stato pari nel 2017 a quasi 19 miliardi, in crescita di oltre il 21%, con oltre 41,5 miliardi di investimenti attivati (con un multiplo di 2,2). Cdp si conferma operatore chiave a sostegno: dei territori, finanziando gli enti pubblici e le opere nel settore infrastrutturale, dei trasporti e delle telecomunicazioni(6,3mld); delle imprese, finanziando l`innovazione, sostenendo il sistema produttivo nazionale, anche nei territori colpiti dalle calamità naturali, e contribuendo alla ripresa dell`economia (9 mld); dell`internazionalizzazione, favorendo le esportazioni italiane all`estero (3,4 mld); del settore immobiliare, promuovendo il social housing, lo smart housing, la valorizzazione degli immobili pubblici e il settore turistico, parallelamente a una strategia di interventi riorganizzativi mirati al risanamento e alle dismissioni (0,2 mld).