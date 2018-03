Sisto (Fi): no Salvini a veti? Lo avremmo fatto anche noi

Roma, 28 mar. - "Il 'no' di Matteo Salvini ai veti del M5S è giusto e naturale: è un comportamento speculare a quello che avrebbe tenuto Forza Italia se i 5 Stelle avessero chiesto strumentalmente l`estromissione di un nostro alleato dal confronto". Così a Tgcom24 il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.

"Forza Italia - ha aggiunto - ha già scritto una pagina storica per tutto il Paese con l'elezione della prima donna alla presidenza del Senato. Il presidente Berlusconi manterrà la nostra centralità in Parlamento e nella coalizione di centrodestra". Quanto ai nuovi vertici dei gruppi parlamentari azzurri, per Sisto: "Il fatto che siano tutte donne non è l'aspetto più importante. Ciò che rileva è la grande qualità dei nomi: Gelmini e Bernini sono due fuoriclasse che onorano Forza Italia con il loro impegno e la loro professionalità; due ex ministri che garantiscono assoluta continuità con l'alto livello qualitativo dei capigruppo già espressi in passato".