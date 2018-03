Roma, 28 mar. - "Con Berlusconi non ci sentiamo da prima di Natale". Lo ha detto Giovanni Toti, governatore della Liguria di Forza Italia, ad Agorà, la trasmissione condotta da Serena Bortone su RaiTre, parlando dei rapporti nel centro-destra in vista delle consultazioni al Quirinale per la formazione del Governo.