Gentiloni: su povertà molte buone intenzioni ma Rei funziona -2

Roma, 28 mar. - Il Rei, ha sottolineato, "va difeso, è uno strumento nazionale, strutturale e non passivo. Non stiamo mettendo in atto una misura passiva ma un meccanismo inclusivo, attivo. Non bisogna buttare a mare il lavoro fatto: visto che funziona, può essere ulteriormente potenziato e rafforzato con nuove risorse se possibile, io penso sia possibile gradualmente".

"Questo strumento di tutela universale - per il premier - può essere ragionevolmente potenziato e rafforzato sia nella sua parte di contributo al reddito, che di innesco di politiche attive conseguenti".