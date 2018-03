Polonia acquista sistemi antimissile Patriot per 3,8 miliardi euro

Varsavia, 28 mar. - Il ministro polacco della Difesa Mariusz Blaszczak ha firmato oggi un contratto da 3,8 miliardi di euro per l'acquisto di sistemi antimissile statunitensi Patriot.

"Firmiamo oggi un contratto per la fornitura di un sistema moderno che ha dato prova di validità in molti Paesi e grazie al quale ci uniamo a un gruppo di Stati elitario che dispone di un'arma efficiente e in grado di garantire la sicurezza", ha detto il ministro.

Le prime consegne sono attese nel 2022. (con fonte afp)