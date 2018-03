Elezioni Egitto, terzo e ultimo giorno di voto: affluenza modesta -2

Roma, 28 mar. -

Il portavoce ha anche smentito "le voci" secondo cui il voto sarebbe stato prolungato per un giorno, fino a domani. "Non abbiamo né annunciato né preso questa decisione finora", ha insistito in una conferenza stampa tenuta ieri. Nelle ultime elezioni presidenziali del 2014, vinto da al Sisi con il 96,9% delle preferenze, la partecipazione dl voto è stata del 37% dopo due giorni di votazioni, quindi il 47,5% dopo un'estensione di un giorno.

Sempre ieri, il primo ministro Sharif Ismail ha invitato gli elettori a votare. "E un diritto costituzionale e un dovere per la nazione di tutti i cittadini", ha detto in un discorso televisivo.

Oggi diversi media arabi parlano del "fallimento del regime nel tentare di convincere gli elettori di andare ai seggi", come titola il quotidiano panarabo al Quds al Arabi. Anche media occidentali come il quotidiano francese le Monde mettono l'accento sui "giovani delusi dalla politica" che hanno disertato il voto.(Segue)