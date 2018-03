Elezioni Egitto, terzo e ultimo giorno di voto: affluenza modesta

Roma, 28 mar. - Gli egiziani sono chiamati alle urne oggi per il terzo e ultimo giorno di elezioni presidenziali dove l'affluenza, che per molti media "è modesta", rappresenta l'unico problema per il presidente uscente Abdel Fattah al-Sisi, certo della rielezione, vista la mancanza di alcuna vera competizione.

Come i due giorni precedenti, i seggi sono stati aperti alle 9:00 (le 8 italiane) di oggi. Il presidente al Sisi, eletto presidente nel 2014, ha come unico avversario Moussa Mostafa Moussa, sconosciuto al grande pubblico e sostenitore dell'attuale regime. I risultati del voto saranno annunciati solo lunedì prossimo, il 2 aprile.

Ieri, secondo giorno di voto, gli elettori non si sono precipitati nei seggi elettorali, come hanno riferito i giornalisti della France Presse presenti nella capitale il Cairo e nel delta del Nilo. Ad oggi, l'Autorità elettorale nazionale non ha annunciato cifre sull'affluenza, ma il portavoce di questa Autorità, Mahmoud al-Sharif, ha parlato di "una partecipazione significativa" nei maggiori centri urbani come il Cairo, Giza e Alessandria in particolare. (Segue)