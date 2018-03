Gentiloni: su povertà molte buone intenzioni ma Rei funziona

Roma, 28 mar. - "Il Rei, il reddito di inclusione, funziona, non era affatto scontato. Dopo appena tre mesi funziona e sappiamo che dal primo luglio vedrà aumentare la platea grazie alle misure integrative inserite nel bilancio 2018. In una fase in cui fioccano le buone intenzioni sull'argomento, stiamo parlando di fatti che riguardano 900 mila persone e che riguarderanno 2,5 milioni di persone in carne e ossa con la nuova platea". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo alla conferenza sul Reddito di Inclusione (ReI), organizzata dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e dall`Inps.