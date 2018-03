Gb, Londra dichiara guerra alle bottiglie di plastica

Londra, 28 mar. - Il ministro dell'Ambiente britannico Michael Glove ha dichiarato guerra alla plastica e ha annunciato l'intenzione di introdurre nuove e più stringenti regole per il reciclaggio di bottiglie e lattine. "E' assolutamente vitale agire subito per combattere questa minaccia e ridurre milioni di bottiglie di plastica che sfuggono ogni giorno al reciclaggio", ha detto Glove.

Secondo il comunicato diffuso oggi dal suo ministero il sistema di riconsegna dei vuoti riguarderà tutti gli "imballaggi" in plastica, vetro e metallo monouso venduti in Inghilterra. I consumatori britannici usano annualmente 13 miliardi di bottiglie di plastica, di cui più di 3 miliardi sono dispersi nella natura.

Il piano in quattro punti - scriveva già in dicembre la Bbc - prevede di tagliare l'ammontare complessivo di plastica in circolazione; ridurre il numero dei differenti tipi di plastica in circolazione per renderne più facile il reciclaggio; aumentare la percentuale di reciclaggio e, infine, rendere più facile ai consumatori capire come de dove riconsegnare i vuoti.