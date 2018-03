Toti (Fi): con il Pd ci sono più differenze che con il M5S

Roma, 28 mar. - "Fare un governo che escluda uno dei partiti che è uscito rafforzato e comunque in ottima salute con gli italiani e fare un governo retto da una stampella del partito più punito dagli elettori mi sembrerebbe di non interpretare la volontà del paese. Poi con il Pd ci sono ancora più differenze che con il M5S in questo momento". Lo ha detto Giovanni Toti, governatore della Liguria di Forza Italia, ad Agorà, la trasmissione condotta da Serena Bortone su RaiTre, a proposito dell'ipotesi di un governo Tajani, con l'appoggio del Pd.