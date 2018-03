Marcucci: discussione interna Pd nasce da eccessiva compressione durante gestione Renzi

Roma, 28 mar. - "Una delle cose che ha stancato i nostri elettori non è la discussione interna, che è un pregio e un vanto che noi abbiamo: è questa esigenza continua di visibilità da parte di tutti dovuto probabilmente a un'eccessiva compressione che c'è stata negli ultimi anni di gestione del Pd. La fortissima personalità di Matteo Renzi, non ce lo neghiamo, ha chiaramente messo in difficoltà, e c'era esigenza di visibilità da parte delle altre componenti". Lo ha detto Andrea Marcucci, capogruppo al Senato del Pd, ad Agorà, la trasmissione di RaiTre condotta da Serena Bortone