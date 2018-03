Paragone: ho scelto M5s perché Lega sta ancora con Berlusconi

Roma, 28 mar. - "La Lega ha fatto una scelta di stare ancora con Berlusconi e il Movimento no, e già questo è un ottimo motivo per smarcarsi. E nel Movimento ci sono un po' più di bollicine, c'è un modello diverso, anche più equo, le battaglie che ho fatto per lo strapotere della finanza hanno trovato una perfetta sintonia nel M5S". Lo ha detto Gianluigi Paragone, senatore del M5S, ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su RaiTre, rispondendo alla domanda sul perché la sua scelta di candidarsi con il M5S dopo una precedente vicinanza con la Lega.