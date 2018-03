Germania, fan discutere Seehofer e il suo ministero "solo uomini"

Roma, 28 mar. - C'è una fotografia che oggi fa discutere in Germania, quella della neoinsediata squadra di sottosegretari al ministero degli Interni, guidata dal ministro conservatore, il bavarese Horst Seehofer: esclusivamente uomini, 9 uomini in giacca e cravatta: "Führungsmannschaft des BMI komplett", ("La squadra dirigente del ministero federale degli interni al completo") recita la didascalia.

E' il quotidiano progressista bavarese Sueddeutsche Zeitung a dare risalto alla scelta e fare notare anche che, non a caso, anche i tre ministri che la Csu ha "piazzato" nel governo federale sono uomini: Seehofer, Gerd Mueller allo Sviluppo e Andreas Scheuer ai Trasporti, mentre la Cdu e la Spd hanno osservato la regola del 50%.

Che l'arrivo di un esponente dei cristiano-sociali (l'ala più conservatrice gemella della Cdu di Angela Merkel) alla guida del BMI non fosse secondario, era cosa chiara a qualsiasi osservatore. E il nuovo ministro, il più agguerrito critico alla politica migratoria del precedente governo Merkel e a capo di un dicastero dell'Interno ora denominato Heimatsministerium (ministero della Patria) con competenza per la sicurezza allargate, non ha perso tempo: le sue parole sull'islam che "non appartiene alla Germania" sono solo l'inizio.