Pil, Prometeia stima +1,4% nel 2018 e +1,3% nel 2019

Milano, 28 mar. - Prometeia stima per quest'anno una crescita del Pil italiano dell'1,4% e dell'1,3% per il 2019. E' quanto si legge nel Rapporto di Previsione Prometeia di marzo, presentato oggi.

In Italia - spiega - l'attività rimane robusta, pur in calo marginale rispetto al +1,5% del 2017, anche per l'attenuarsi delle condizioni esterne particolarmente favorevoli, tra cui l'andamento sostenuto del commercio internazionale e la politica monetaria europea molto espansiva.

Rallenta il passo del consolidamento fiscale per fare fronte, almeno parzialmente, agli annunci pre-elettorali. Il sentiero - evidenzia Prometeia - permetterebbe comunque un moderato calo del debito pubblico rispetto al Pil (130,3% nel 2018).

A livello internazionale, non vi sarà una escalation protezionistica secondo Prometeia ma ci sarà comunque una frenata degli scambi mondiali (da +4,6% nel 2018% a +3,7% nel 2020).