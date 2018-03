Siria, il regime ora punta su ultima sacca ribelle a Ghouta Est -4

Roma, 28 mar. -

LA DIPLOMAZIA NON TROVA SOLUZIONE Alle Nazioni Unite, gli Stati Uniti hanno lamentato la mancanza di attuazione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza adottata il 24 febbraio per un cessate il fuoco di 30 giorni in Siria. "Questo dovrebbe essere un giorno di vergogna per ogni membro di questo Consiglio", ha detto il rappresentate Usa, Nikki Haley.

Più di 1.600 civili sono "morti davanti ai nostri occhi" nella Ghouta orientale, ha risposto l'ambasciatore russo all'Onu Vassily Nebenzia. "Potrebbe non piacere a tutti, ma siamo gli unici membri a prendere provvedimenti concreti per implementare la risoluzione 2401", ha aggiunto.