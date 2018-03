Siria, il regime ora punta su ultima sacca ribelle a Ghouta Est -3

Roma, 28 mar. -

Inizialmente, l'Osservatorio aveva assicurato che i negoziati avrebbero dovuto consentire ai combattenti di Jeish al-Islam di rimanere a Duma. Secondo questa ong, il gruppo avrebbe accettato di consegnare il suo arsenale di armi e il dispiegamento in città della polizia militare russa in cambio di assicurazioni che le truppe di Damasco non sarebbero entrate a Duma. Ma secondo fonti dell'opposizione, Mosca, insiste nel chiedere la partenza dei ribelli. "I russi non vogliono a Duma un accordo diverso dalle altre aree della Ghouta", ha detto uno di loro.

In una riunione tenuta lunedì, i russi hanno dato ai ribelli un ultimatum di "48 ore per deporre gli armi e lasciare", brandendo la minaccia di un assalto militare, secondo queste fonti. Un nuovo incontro è previsto per oggi tra i negoziatori, secondo il portavoce Jaish al-Islam, Hamza Bayrakdar. (Segue)