Siria, il regime ora punta su ultima sacca ribelle a Ghouta Est -2

Roma, 28 mar. -

In totale, oltre 17.000 persone - combattenti accompagnati dalle loro famiglie, ma anche da altri civili - hanno già lasciato la Ghouta orientale e si sono diretti verso Idlib, provincia Nord-occidentale, l'unica del Paese che in gran parte del suo territorio sfugge ancora al controllo del regime, se si escludono le zone ad Est del fiume dell'Eufrate controllato da milizie curde sostenute da Washington.

Ieri, da una sacca meridionale dell'enclave che era controllata dalla fazione islamista "Failaq al Rahman") ("Falange della Misericordia"), più di 4.000 persone, tra cui circa 1.000 combattenti, a bordo 65 autobus, hanno lasciato la Ghouta Orientale diretti a Idlib, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Sana. Secondo l'Osservatorio siriano invece la destinazione finale di questi ribelli arabi sarebbe Afrin, l'enclave curda nordoccidentale caduta nelle mani dell'esercito turco lo scorso 18 marzo.

NEGOZIATI E MINACCE A RIBELLI Ma ora il regime governo siriano e il suo alleato russo sembrano voler imporre lo stesso accordo di evacuazione anche a Douma. Il quotidiano filo-governativo Al-Watan, citando una fonte militare, ha detto oggi che "tutte le forze impegnate nella Ghouta Orientale si dirigeranno a Duma in previsione di una grande operazione militare se i terroristi di Jaish al-Islam non accetteranno do abbandonare la città e andarsene".(Segue)