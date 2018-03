Siria, il regime ora punta su ultima sacca ribelle a Ghouta Est

Roma, 28 mar. - Mentre altri ribelli e civili siriani sono in attesa di essere evacuati anche oggi dalla Ghouta orientale, enclave ribelle alle porte di Damasco, il regime il suo alleato russo minacciano di riprendere i bombardamenti sull'ultima sacca ancora in mano agli insorti.

Con una vasta offensiva aerea e terrestre lanciata lo scorso 18 febbraio, il regime del presidente Bashar al-Assad si è ripreso il controllo di oltre il 90% del territorio dell'enclave ribelle. I bombardamenti quotidiani hanno ucciso più di 1.600 civili, come ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani, una ong con sede a Londra che conta però su una estesa rete di attivisti in tutto il Paese.

ACCORDI DI EVACUAZIONE L'offensiva ha costretto due fazioni islamiste dei ribelli ad accettare accordi di evacuazione mediati da Mosca. Ma i dubbi rimangono circa il destino della terza ed ultima sacca dei ribelli: Duma, la più grande città della Ghouta Orientale che è tuttora controllata dal gruppo "Jaish al-Islam" ("Esercito dell'Islam"), un'alleanza di jihadisti sostenuti e finanziati dalla Turchia con i quali condivide l'appartenenza alla Fratellanza Musulmana.(Segue)