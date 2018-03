Mef, al via bandi di concorso per assumere 400 funzionari -2

Roma, 28 mar. - L`iscrizione al concorso si effettua esclusivamente mediante piattaforma online, all`indirizzo https://www.concorsionline.mef.gov.it ed è possibile identificarsi attraverso Spid (sistema pubblico identità digitale).

È` stata anche aperta la pagina Mef su Linkedin, così da offrire informazioni sui concorsi ai potenziali partecipanti iscritti alla piattaforma social di networking professionale.

Quanto ai bandi già pubblicati, le iscrizioni saranno possibili a partire dal 28 marzo 2018 ed entro il 26 aprile 2018. Con apposito avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 giugno saranno resi noti i diari delle (eventuali) prove preselettive.

Nel quadriennio 2014-2017 sono state messe in atto politiche di reclutamento di personale basate su uno scenario di riferimento che, alla data del 31/12/2013, mostrava evidenti scoperture di organico nell`Area dei funzionari ed un`età media del personale del Mef elevata, che avrebbe portato, secondo le vigenti regole del sistema pensionistico, senza nuovi ingressi e in un lasso di tempo di 12/14 anni, al dimezzamento del personale.

Al fine di contrastare questo trend, nel corso degli anni 2014/2017 sono state assunte complessivamente n. 320 unità di personale di Area Terza, provenienti da procedure concorsuali pubbliche, in modo da compensare, seppur solo parzialmente, il fisiologico turn over.

Proseguendo le stesse politiche di reclutamento del personale, sono ora banditi i nuovi concorsi che perseguono le seguenti finalità: i)assicurare il mantenimento dell`equilibrio risorse umane/obiettivi/risultati anche in relazione alle nuove competenze acquisite dai vari Dipartimenti nel corso degli ultimi anni per effetto di vari interventi normativi; ii) potenziare significativamente, in coerenza con la mission istituzionale di ciascun Dipartimento, un`area a elevato contenuto professionale, appunto l`Area Terza, iii) favorire l`ingresso di competenze nuove rispetto alle skill (economico-giuridiche) tradizionali e tipiche del personale del Ministero.