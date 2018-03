Borse europee in rosso con tech e auto, Milano -1,1%

Milano, 28 mar. - Le Borse europee ampliano i ribassi a metà mattinata dopo i cali dei listini asiatici e di Wall Street, penalizzati dal tonfo dei titoli tecnologici mentre tiene ancora banco lo scandalo Facebook. A Milano l'indice principale Ftse Mib perde l'1,1% a 21.949 punti, Parigi l'1,3%, Francoforte l'1,4%.

Tra le blue chip di Piazza Affari scivola StM (-5%), in linea con il settore. Giù anche Ferrari (-2,9%), Saipem (-2,6%) e Fca (-2,4%). Sui titoli auto pesa il crollo a New York di Tesla. Debole Telecom (-0,7%): ieri il collegio sindacale ha chiesto di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile con la richiesta presentata dal fondo Elliott di nominare sei consiglieri in sostituzione di altrettanti sei espressione di Vivendi (ora dimissionari).

Fuori dal paniere principale tonfo per Fincantieri (-9%) all'indomani della pubblicazione dei conti 2017 e del piano.