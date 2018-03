Germania, varo nuovo governo fa salire ancora fiducia consumatori

Roma, 28 mar. - Nuovo lieve rafforzamento del clima di fiducia dei consumatori in Germania. L'indice elaborato dal centro studi Gfk è salito di 0,1 punti sul mese entrante, aprile, portandosi a quota 10,9 punti. Sono migliorati sie le aspettative su reddito e dinamica dell'economia, riporta una nota, sia la propensione agli acquisti.

In questo modo la flessione ch si era registrata su febbraio sembra archiviarsi come una correzione isolata. Secondo il Gfk l'accordo per creare una nuova grande coalizione di governo ha avuto un effetto consistente sul miglioramento della fiducia. Complessivamente, conclude la nota, l'ottimismo resta elevato.