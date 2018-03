Lussemburgo, 28 mar. - Il Lussemburgo ha annunciato la decisione di richiamare il proprio ambasciatore in Russia per "consultazioni" dopo l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal nel Regno Unito. Il governo lussemburghese "sottoscrive l'analisi del governo del Regno Unito secondo cui è altamente probabile che la Federazione russa sia responsabile di tale atto", ha dichiarato il governo lussemburghese in una nota. (fonte afp)