Top manager reputation, vola Marchionne. Del Fante nella top 15

Roma, 28 mar. - Sergio Marchionne si conferma alla vetta di Top manager reputation, l`osservatorio permanente realizzato da Reputation Manager, che ogni mese monitora la reputazione online delle figure apicali delle principali aziende italiane. Il numero uno di Fca-Fiat continua a incrementare il suo punteggio arrivando a toccare 80,71 punti su 100: un trend che nell`ultimo anno ha visto crescere la presenza di Marchionne sulla scena mediatica grazie soprattutto ai risultati record di Ferrari (8.400 auto vendute nel 2017 e ricavi in crescita del 10%) e di Fca che ha raddoppiato gli utili, dimezzando il debito. Gli osservatori guardano positivamente anche ai suoi progetti per il futuro, come l`accordo con Google nel business delle auto senza conducente.

Al secondo posto troviamo stabile Urbano Cairo con 71,28 punti che attraverso varie interviste ha alimentato la sua presenza digitale, parlando di vari argomenti di cui è indiscusso protagonista: "Calcio, giornali, Italia, elezioni, televisioni, leadership" titola il Foglio, mentre sulla testata Italia Oggi parla di progetti futuri come ad esempio la nuova casa editrice di libri Solferino di Rcs. Francesco Starace si conferma al terzo posto con un punteggio di 64,12. In primo piano per la sua identità digitale: i risultati preliminari del 2017 molto positivi, i crescenti investimenti nel green, gli eventi promossi per approfondire il tema della sostenibilità.

Per la prima volta entra nella top 15 Matteo Del Fante, AD di Poste Italiane, che raggiunge la 12esima posizione (+10 gradini rispetto alla rilevazione precedente) grazie all`annuncio della presentazione del nuovo piano industriale che punterà su investimenti e consulenza.

