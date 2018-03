Mattis: Russia cerca d'intaccare unità democrazie occidentali

Roma, 28 mar. - La strategia russa rispetto all'Occidente è quella di dividere e indebolire le democrazie ed è "pericolosa". L'ha affermato il segretario alla Difesa Usa Jim Mattis in un incontro con i giornalisti al Pentagono.

"Tolgono le insegne delle uniformi dei loro soldati e vanno in Crimea", ha indicato il capo della difesa americana. "Dicono che non hanno niente a che vedere con quello con i separatisti in Ucraina", ha proseguito. "Sottolineano che non si può provare chi ha tentato di uccidere quella persona Salisbury", ha continuato facendo riferimento all'avvelenamento al gas nervino nei confronto dell'ex spia doppia Sergei Skripal e della figlia Yulia" e sottolineando che considera "un fatto evidente" la responsabilità russa nell'episodio. Ancora, Mattis ha accusato Mosca di essersi "immischiana nelle elezioni degli altri".

Insomma, per Mattis i russi "fanno delle cose che pensano di poter poi negare. E tentano di intaccare l'unità dell'Alleanza atlantica".