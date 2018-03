Lancio telescopio James Webb ritardato fino al 2020 -2

New York, 28 mar. - Il James Webb Space Telescope - il secondo direttore della NASA, in carica dal 1961 al 1968 - sarà il più potente telescopio mai costruito dall'uomo. Cento volte più sensibile del suo predecessore - il rivoluzionario Hubble Space Telescope, lanciato nel 1990 - sarà in grado di studiare l'atmosfera degli esopianeti situati oltre il nostro sistema solare.

La NASA sta lavorando allo sviluppo di James Webb Telescope da 20 anni. Nel 1996 fu annunciato il progetto che sarebbe dovuto essere lanciato tra il 2007 e il 2011 e costare tra un miliardo e 3,5 miliardi di dollari. Nel 2001 il progetto aveva già raggiunto il costo di 4,5 miliardi. Poi nel 2011 ci fu un importante cambio di programma: il lancio fu spostato al 2018 e il costo arrivò agli attuali 8 miliardi, che però potrebbero salire fino a 10 miliardi. (Segue)