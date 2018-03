Lancio telescopio James Webb ritardato fino al 2020

New York, 28 mar. - Il lancio del James Webb Space Telescope è stato ritardato fino a maggio 2020. Lo ha annunciato la NASA. L'agenzia spaziale statunitense ha detto che in questo momento sul telescopio stanno effettuando "l'integrazione finale e le fasi di test richiederanno più tempo per garantire una missione di successo", si legge in una nota.

Il lancio era già stato posticipato nel 2019. "Una volta determinata una nuova data di disponibilità del lancio, la NASA fornirà una stima dei costi che potrebbe superare il costo di previsto di 8 miliardi di dollari", ha detto la NASA, senza chiarire ulteriormente il potenziale costo finale del progetto.(Segue)