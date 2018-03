Uber: stop test auto autonome in California dopo incidente mortale -2

New York, 28 mar. - Il dipartimento californiano della motorizzazione ha fatto sapere che ogni domanda per un nuovo permesso avrebbe dovuto rendere conto dell'incidente avvenuto a Tempe, in Arizona, e avrebbe potuto richiedere un incontro con il dipartimento stesso.

Il National Transportation Safety Board e la National Highway Traffic Safety Administration, insieme alla polizia locale, hanno aperto un'inchiesta sull'incidende costato la vita alla 49enne Elaine Herzberg. E' stato il primo test di un veicolo a guida autonoma a risultare mortale.