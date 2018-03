Uber: stop test auto autonome in California dopo incidente mortale

New York, 28 mar. - Dopo oltre una settimana dall'incidente in cui un'auto a guida autonoma di Uber ha travolto e ucciso un pedone in Arizona, il gruppo ha deciso di sospendere i test dedicati alle vetture self-driving in California. Lo ha annunciato il gruppo stesso alla motorizzazione dello Stato americano che si affaccia sul Pacifico in vista della scadenza del necessario permesso, il 31 marzo. La notizia segue la decisione del governatore dell'Arizona di mettere al bando "a tempo indeterminato" quel tipo di veicoli targati Uber dalle strade del suo Stato giudicando "allarmante" il video dell'incidente poi circolato. Uber aveva già volontariamente sospeso qualsiasi test nell'America del Nord dopo l'accaduto, risalente al 18 marzo.

Un portavoce di Uber ha spiegato che l'azienda "ha deciso di non fare nuovamente domanda per il permesso alla motorizzazione della California dal momento che i nostri veicoli self-driving non gireranno sulle strade pubbliche nel prossimo futuro".(Segue)